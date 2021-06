Tartaruga adulta é encontrada morta na praia de Itaupuaçu, em Maricá - Divulgação

Tartaruga adulta é encontrada morta na praia de Itaupuaçu, em MaricáDivulgação

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 11:17

Rio - Uma tartaruga marinha adulta foi encontrada morta na praia de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira (14). O animal já estava em estado avançado de decomposição.

Profissionais do Serviço em Meio Ambiente e da Guarda Ambiental foram acionados para o local. Eles contam com apoio Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Publicidade

Os órgãos pedem para que os banhistas que encontrarem esse tipo de animal na praia façam contato e mantenham o local isolado até a chegada de um especialista.

A espécie do animal ainda não foi divulgada. Os profissionais fazem coleta de amostra para identificar a causa da morte.

Publicidade

Segundo o Movimento Ambientalista de Maricá, essa é a segunda tartaruga morta encontrada na praia de Itaipuaçu, em 2020. Eles acreditam que a grande poluição dos oceanos é o principal problema que "faz cenas como a de hoje se repetirem pelas praias da cidade".