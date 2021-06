Kathlen Romeu, grávida baleada na cabeça no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 09:38 | Atualizado 14/06/2021 10:37

Rio - A missa de 7º dia da jovem Kathlen Romeu, que morreu vítima de bala perdida no Complexo de Lins e estava grávida de quatro meses , será realizada no Santuário do Cristo Redentor, nesta segunda-feira, às 19h. A celebração será realizada pelo Padre Omar, reitor do santuário.

Nesta última sexta-feira (11), o líder religioso esteve na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, onde a família de Kathlen prestava seus depoimentos sobre a morte da jovem . Ele entregou um terço aos parentes da grávida e fez uma prece.

A celebração seguirá todas as medidas contra a Covid-19, as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e as normas da Vigilância Sanitária.

Neste domingo (13), as artistas e amigos de Kathlen iniciaram a construção de um memorial em homenagem a ela. A homenagem fica ao lado da escola de samba Unidos do Cabuçu.