Margarida tinha entre 18 a 20 anos, média de vida normal para a espécie.Fernando Maia/ Riotur

Publicado 14/06/2021 14:29

Rio - Primeiro grande animal marinho a chegar ao AquaRio, o tubarão fêmea da espécie mangona conhecida como Margarida morreu na manhã deste domingo (13), às 11h30. O animal chegou ao aquário em 2016 e era um dos moradores mais conhecidos do local.

De acordo com o AquaRio, no sábado o tubarão começou a apresentar um comportamento fora do comum. Margarida foi levada por uma equipe técnica de veterinários para uma zona de quarentena, onde recebeu assistência médica. No entanto, apesar de ser medicada e estar em constante observação, acabou falecendo na manhã deste domingo (13).

A causa da morte ainda é desconhecida. A necropsia do corpo do animal será realizada ainda nesta segunda-feira (14). O tubarão fêmea tinha entre 18 a 20 anos, média natural de vida para animais dessa espécie sob cuidados humanos em aquários ao redor do mundo. Anteriormente, Margarida vivia no aquário de Ubatuba, no litoral de São Paulo.



"Lamentavelmente, fora a tristeza e luto por parte de toda equipe AquaRio e dos mais de quatro milhões de visitantes que a conheceram, tem-se uma grande perda para a pesquisa e conservação da espécie que a Margarida muito bem representava", afirmou o aquário, em nota.