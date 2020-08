Confira quais pontos turísticos reabrem neste sábado

Rio - Após quase cinco meses fechados por conta da pandemia do coronavírus, os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, como o bondinho do Pão de Açúcar e o trem do Corcovado que leva ao Cristo Redentor, voltam a funcionar a partir deste sábado com protocolos de segurança. Inicialmente, os atrativos ficariam abertos das 8h às 17h, mas esse horário foi ampliado para até 20h.

A campanha, chamada de ‘Redescubra o Rio’, terá venda online de tíquetes com redução de 30% a 50%.

As atrações estavam liberadas desde o dia 15 de julho, quando foi iniciada a fase 4 do plano de flexibilização na cidade, mas decidiram só reabrir as portas neste sábado. Apesar da cautela inicial, ainda há um cenário preocupante diante do número de casos e óbitos, tanto no estado quanto na capital.

Cuidados

Mesmo estando liberados a operar com dois terços, todos os empreendimentos só receberão metade da sua capacidade. Além das medidas já esperadas, como o fornecimento de álcool 70% em todas as atrações, cartazes orientarão o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. É obrigatório também o uso da máscara e aferimento de temperatura.



Bondinho do Pão de Açúcar

As cabines que recebem até 65 pessoas por viagem levarão apenas 32 visitantes por vez. O interior do bonde também conta com equipamento de sanitização avançado, que é acionado assim que cada viagem se encerra.

O Pão de Açúcar será justamente uma das atrações com maior desconto, tendo reduzido o preço do ingresso completo de R$ 116 para R$ 52. Se decidir comprar online, o visitante pode receber mais 10% de redução no preço do bilhete.

Reabertura do Pao de Acucar na pandemia da covid 19 - Daniel Castelo Branco

Rio Star

A partir das 10h, a roda-gigante RioStar poderá voltar a receber visitantes. A operação passa a funcionar apenas com 50% da capacidade técnica das cabines, o que significa quatro pessoas por vez.



A administração disponibiliza, nas entradas e saídas dos ambientes, a aplicação de álcool 70% por meio de totens e aferição da temperatura dos visitantes na entrada. A Rio Star só fecha às quartas-feiras. Nos demais dias, o funcionamento é das 10h às 18h.

Roda gigante Rio Star poderá receber visitas a partir de 10h - Agência O Dia

Trem do Corcovado

Para quem quer visitar o trem do Corcovado, há marcação do piso para manter o distanciamento mínimo entre as pessoas, barreiras físicas nos balcões de atendimento e a diminuição do número de assentos disponíveis em cada vagão.



Trem do Corcovado vai circular com janelas abertas - Fabio Costa

Cristo Redentor

Às 10h, uma cerimônia dá início ao retorno das visitações ao Cristo Redentor. A celebração conta com a presença do reitor Padre Omar Raposo. Por conta da pandemia, há novas regras que devem ser seguidas durante o passeio, como o uso de máscara, distanciamento e uso de álcool em gel.

É proibido deitar no chão e dar a mão para outros fiéis. A retirada da máscara é permitida apenas para comungar.

Cristo Redentor será reaberto para visitação neste sábado (15) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

AquaRio



Das 10h às 17h, o AquaRio recebe o público, com a última entrada no circuito às 16h. Às quartas, o espaço permanece fechado para medidas de higienização. Na entrada, há um ponto de triagem para aferição da temperatura corporal e higienização dos calçados em tapete sanitizante. O uso de máscara é obrigatório.



AquaRio terá novos protocolos - Divulgação Preços para visitação:

Com os descontos, será possível conhecer ou revisitar o AquaRio por R$ 49,90. No Bondinho Pão de Açúcar, os bilhetes custarão R$ 52,20 para adultos e R$ 26,10 para crianças, apenas para compras no site oficial, onde também pode ser conferido o regulamento da promoção.



Para visitar a Rio Star, o valor promocional é de R$ 49 adulto e R$ 29,50 meia. O trem do Corcovado está R$ 55.