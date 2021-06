Paes anunciou a antecipação do calendário de vacinação - Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Por Alberto João

Publicado 21/06/2021 18:32 | Atualizado 21/06/2021 19:53

Rio - A Prefeitura do Rio estuda com a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) a realização de uma espécie de evento-teste, no mês de novembro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A informação foi divulgada primeiro na coluna Radar, da Revista Veja, e confirmada pelo DIA. Segundo apuração, a proposta do prefeito Eduardo Paes é que cada agremiação faça um tripé e 80 fantasias. As escolas de samba do Grupo Especial já estão cientes da ideia do prefeito.

Na sexta-feira, o prefeito Eduardo Paes deu duas boas notícias à população carioca. Primeiro, que o calendário de vacinação por faixa etária vai ser bastante antecipado, com todas as pessoas de 18 anos ou mais imunizadas com a primeira dose até 31 de agosto. Pelo cronograma anterior, esta etapa só terminaria no dia 21 de outubro. E, segundo, que a vacinação dos adolescentes, de 12 a 17 anos, será realizada entre os dias 1º e 15 de setembro.

"A primeira boa notícia é que vamos terminar a vacinação de todos os cariocas acima de 18 anos um mês e 21 dias antes do que tínhamos previsto. Nos meses de julho e agosto, tem a previsão da chegada de muitas vacinas, o que vai nos permitir acelerar quase um dia para cada idade", afirmou Paes, ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.