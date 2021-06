Pessoas se aglomeraram e dançaram no meio da rua - Reprodução / Instagram

Pessoas se aglomeraram e dançaram no meio da ruaReprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:42 | Atualizado 21/06/2021 19:54

Rio - Na noite do último domingo (20), centenas de pessoas se reuniram no Largo dos Guimarães, em Santa Teresa, no Centro do Rio, para fazer uma espécie de Carnaval fora de época. Em um vídeo divulgado pelo fotógrafo Lui Azevedo, é possível ver aglomeração no meio da rua. Além disso, há pessoas tocando instrumentos musicais e dançando. Nas imagens, nenhuma delas usa máscara.

Publicidade

"No atual cenário do país não podemos aceitar que este movimento tão bonito, vire sinônimo de aglomeração e contágio sem justificativa", desabafou Lui.

O DIA procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) para comentar o caso, que informou que o bairro de Santa Teresa já recebeu ações de ordenamento e fiscalização para coibir o descumprimento de medidas sanitárias, como as aglomerações. Além disso, afirmou que novas operações serão planejadas para o local "com base na denúncia recebida".



Publicidade

500 mil mortes pela covid-19

Cerca de 15 meses após início da pandemia do novo coronavírus, o Brasil atingiu, no último sábado (19), a triste marca de 500 mil mortes por covid-19. Chegando a 500.022 óbitos e 17.822.659 casos confirmados. De acordo com especialistas, os números escancaram a má gestão da crise no país.

Publicidade

A média é de mais 1.080 mortos por covid-19 por dia ao longo de mais de 440 dias desde a primeira vítima fatal confirmada no país. No pior momento da pandemia, enquanto diversos países já avançavam com a vacinação, em abril, o Brasil chegou a ultrapassar mais de 4 mil mortes por dia.

Em todo o mundo, o Brasil segue como o segundo país com mais mortes por coronavírus confirmadas, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 600 mil vítimas perdidas.