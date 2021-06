Vacina contra a covid-19 - Foto: reprodução internet

Publicado 22/06/2021 17:16 | Atualizado 22/06/2021 17:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 937.290 casos confirmados e 54.452 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.178 novos casos e 185 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,81%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 870.402 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 63,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43,7%.

Volta Redonda tem cobertura vacinal acima de 90% para maiores de 60 anos

Segundo os dados do Ministério da Saúde, Volta Redonda continua sendo uma das cidades do Estado do Rio de Janeiro com os melhores índices de vacinação contra a covid-19 . O balanço revela que a cidade aplicou mais de 140 mil doses, com uma cobertura vacinal acima de 90% em pessoas com mais de 60 anos.

Os números apontam que pessoas com 80 anos e mais tiveram cobertura vacinal de 93,3%; de 75 a 79 anos (98,8%); de 70 a 74 anos (99,0%); de 65 a 69 anos (95,0%); e de 60 a 64 anos (91,7%).

Além da faixa etária de idosos, Volta Redonda também se destacou na cobertura vacinal nas demais faixas etárias na imunização de pessoas com comorbidades, deficiências, profissionais de Saúde, Educação e Transporte.