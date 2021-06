Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:55

Volta Redonda - Segundo os dados do Ministério da Saúde, Volta Redonda continua sendo uma das cidades do Estado do Rio de Janeiro com os melhores índices de vacinação contra a covid-19. O balanço revela que a cidade aplicou mais de 140 mil doses, com uma cobertura vacinal acima de 90% em pessoas com mais de 60 anos.

Os números apontam que pessoas com 80 anos e mais tiveram cobertura vacinal de 93,3%; de 75 a 79 anos (98,8%); de 70 a 74 anos (99,0%); de 65 a 69 anos (95,0%); e de 60 a 64 anos (91,7%).

Publicidade

Além da faixa etária de idosos, Volta Redonda também se destacou na cobertura vacinal nas demais faixas etárias na imunização de pessoas com comorbidades, deficiências, profissionais de Saúde, Educação e Transporte.

Conforme números elencados pelo Ministério da Saúde, a cobertura vacinal de pessoas de 50 a 59 anos (43,5%); 40 a 49 anos (28,9%); 30 a 39 anos (23,2%); 20 a 29 anos (17,7%) e menor de 20 anos (1,1%). Nestes casos, são pessoas vacinadas com comorbidades, funcionários da rede de Saúde, da Educação e outros grupos considerados prioritários.

Publicidade

O balanço do Ministério da Saúde não leva em conta os últimos dias de vacinação em Volta Redonda. Atualmente, Volta Redonda segue na vacinação por idade após ter aderido ao Calendário Único de Imunização do Governo do Estado. Nesta terça-feira, dia 22, o município vacina pessoas acima de 54 anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a previsão é que até julho pessoas com 45 anos sem comorbidades sejam vacinadas junto com ao último grupo a ser priorizado conforme o PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, que será o de trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. No entanto, a secretaria depende da chegada regular de novas doses das vacinas.

Publicidade

"Temos capacidade de vacinar muito mais pessoas do que estamos hoje, mas o aproveitamento deste potencial depende da chegada de vacinas. Para baixar as idades, temos de receber mais vacinas", disse a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.