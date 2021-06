Jogadores do elenco do sub-20 do Voltaço iniciaram o tratamento dentário - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:36

Volta Redonda - Sete jogadores do elenco do sub-20 do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) iniciaram o tratamento dentário, na tarde desta terça-feira, dia 22, na Clínica Odontológica da Universidade de Vassouras. A ação faz parte da parceria estabelecida entre o clube e a universidade.

Nesta quarta-feira, dia 23, outros quatros jogadores do sub-20 do Voltaço estarão na clínica. A ideia é que outras categorias e até mesmo os jogadores do elenco profissional recebam o atendimento.

O coordenador da base do Volta Redonda, João Hézio Cisneiros, esteve na clínica odontológica acompanhando os jovens. “Essa parceria é um sonho antigo. Nos dá a possibilidade de oferecer uma maior qualidade de vida para os nossos jogadores”.

O sub-20 do Voltaço está envolvido com o Campeonato Estadual da categoria e enfrenta o Botafogo, sábado, em Vassouras. “Hoje, Vassouras é a casa das categorias de base do Volta Redonda. É na Fazenda Carvalheira que mandamos os jogos no sub-20, sub-17, sub-15 e sub-14”.

Coordenador do curso de Educação Física e um dos maiores entusiastas da parceria com o Volta Redonda, o professor Paulo Caminha entende que “a atuação multidisciplinar trará benefícios a todos os envolvidos”. O professor lembrou que o tratamento dentário é parte importante na prevenção de lesões esportivas.

“Vejo um horizonte promissor de campo de estágios para nossos alunos de diversos cursos, um ganho qualitativo para o clube, em todas as categorias e um pioneirismo que irá fortalecer toda a região”, encerra o professor.

Empréstimo

O Volta Redonda FC acertou o empréstimo do lateral-direito Valter e do volante Gabriel Correia ao Pérolas Negras para a disputa da Série B1 do Campeonato Carioca. Os atletas já se apresentaram ao novo clube.