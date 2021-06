Obra no bairro São Geraldo em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:23

Volta Redonda - O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) realiza três obras de melhorias nos bairros Monte Castelo, São Geraldo e Vila Americana. As obras fazem parte de uma série de intervenções que a autarquia municipal promove na cidade.

No bairro Monte Castelo, acontece um reparo no pavimento e construção de meio-fio na Rua 05, Viela 07, perto do nº 80, localizado no Núcleo Jardim Tancredo Neves. Segundo técnicos do Furban-VR, o pavimento estava desgastado, não só pelo tempo, mas também pela água da chuva. A construção do meio-fio é para evitar que a água passe na viela, o que dificulta o trânsito dos moradores.

Outro ponto afetado pela água da chuva fica na Servidão Santa Luzia, localizada na Rua Estados Unidos, próximo ao nº 249, no bairro Vila Americana. Segundo os moradores, a chuva descia pela escada e com a força e o passar do tempo, provocou erosão embaixo da escada. De acordo com o Furban, no local havia risco de queda da escada, além da infiltração de água em algumas residências. No local, as equipes realizam obra de vedação com blocos de concreto e regularização de piso para escoamento de água pluvial.

Na Rua Ayrton Senna, no bairro São Geraldo são realizados os seguintes serviços: obra de reparo nas colunas de sustentação de um muro, construção de meio-fio e recomposição de pavimento. Os trabalhos acontecem próximo ao número 36 da via.

Os moradores do local afirmam que, com o passar do tempo, houve perda de material e o muro foi degradando, com risco de cair tanto na residência quanto na rua. Também foi identificada erosão no meio-fio e que atingiu parte da calçada. Além da recuperação do meio-fio, as equipes estão reforçando a base e a sustentação da parte de cima do muro. O guarda-corpo também recebe uma restauração e será conectado ao muro.