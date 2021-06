Obra na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Vale Verde - Divulgação

Publicado 12/06/2021 17:23 | Atualizado 12/06/2021 17:25

Volta Redonda - O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) concluiu nesta semana mais três obras de melhorias nos bairros Vila Brasília, Vale Verde e Belo Horizonte. As intervenções fazem parte de uma série de investimentos que a autarquia municipal realiza no município, visando mais segurança e comodidade para a população. No total, serão mais de R$ 350 mil investidos.

Uma das entregas foi a obra de construção de um muro de contenção feito em solo de cimento na Rua Nossa Senhora de Fátima, altura do número 36, no Vale Verde. O local sofreu uma erosão na via e prejudicou a passagem de pedestres e veículos. O muro vai conter a erosão e garantir a segurança da via e dos imóveis próximos.

“Eu só tenho é agradecer ao pessoal do Furban. Esperamos muito tempo, o trecho chegou a cair, estávamos correndo risco, mas graças a Deus fizeram agora. Agradeço a cada um”, relatou a moradora do imóvel, Raquel Heringer.

No bairro Vila Brasília, as equipes concluíram o serviço de reparo em um local que sofreu erosão, e limpeza de canaleta de água pluvial na Viela Atílio Braga, próximo ao número 51. E no bairro Belo Horizonte, foi feito muro de contenção e reconstrução de canaleta na Viela Aristides Silva, nº 12-A.

Ainda segundo as informações divulgadas pelo furban, seis obras estão em andamento nos bairros Vila Brasília, São Sebastião, Retiro, Vila Rica/Três Poços, Nova Primavera e Eucaliptal. São intervenções como construção de muros de contenção e de passeio público, contenção em sacaria, muro de arrimo, etc.

Mais três melhorias estão previstas para começarem ainda neste mês. No bairro Vila Americana, equipes farão obra de vedação com blocos de concreto e regularização de piso para escoamento pluvial na Servidão Santa Luzia, nº 249, localizada na Rua Estados Unidos.