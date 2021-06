MEP-VR apresentará o resultado da sondagem sobre o Jardim Botânico ao prefeito Neto - Divulgação/ MEP-VR

MEP-VR apresentará o resultado da sondagem sobre o Jardim Botânico ao prefeito NetoDivulgação/ MEP-VR

12/06/2021

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda ( MEP-VR) divulgou o resultado da sondagem popular realizada sobre o Jardim Botânico da Ilha São João. Atualmente o local está fechado, e o Movimento, provocado pela comunidade e também pelo próprio Poder Público, realizou a pesquisa entre os dias 5 a 11 de maio de 2021 (até às 13h) sobre o equipamento urbano.

A consulta popular foi realizada via google forms. “Eram esperadas 400 respostas, para surpresa da equipe a participação chegou a 510 pessoas”, contou o conselheiro e TI responsável pela organização da pesquisa, Davi Souza.

No total, 75 bairros de VR foram citados e 10 bairros de outras cidades, como por exemplo, Pinheiral, Barra Mansa e Barra do Pirai. De acordo com o resultado da pesquisa, cerca de 35.50% das pessoas já visitaram o local, sendo que 39.20%, disse não ter visitado, porém observou de longe.

O mestre em biologia, membro da equipe ambiental do MEP-VR, responsável pela dinamização da questão, Michel Bastos, informou que o Movimento irá oficializar a entrega do relatório ao Prefeito Antônio Francisco Neto.

“Coube ao Movimento fazer a consulta à população, aliás surpreendeu-nos a expressiva participação popular. Na segunda oficializaremos o resultado ao Prefeito Neto”, informou Michel.

Confira a síntese do resultado:

1.Você conhece o Jardim Botânico da Ilha São João (VR)?

Sim, e já visitei (35.50%)

Não, porém observei de longe (39.20%)

Não (25.30%)

2. O espaço encontra-se fechado atualmente, há problemas de estrutura e segurança para crianças. O que você sugere fazer no local? Respostas livres das pessoas com mais de uma sugestão escrita.

Readequar o espaço (183 registros)

Limpeza e manutenção constante (175 registros)

Plantar mais árvores (140 registros)

Abri-lo novamente dentro do projeto inicial (116 registros)

Dar outro nome para o local (24 registros)

Respostas complementares (cf. gráfico) (39 registros)

3. Você já visitou algum outro jardim Botânico?

Sim (24.50%) Não ( 75.50%)

4. Você participa de algum grupo ou movimento?

Sim (33,30%) Não (50.20%) Já Participei (16.50%)

B. Perfil dos respondentes

2.Sexo:

Masculino (35.90%) Feminino (64.10%)

3. Escolaridade:

Ensino Fundamental (3.70%) Ensino Médio (15.90%)

Ensino Superior (62,70%)

4. Faixa etária:

De 15 a 18 anos (25%) De 19 a 30 anos (30%)

De 31 a 50 anos (35%) De 51 em diante (10%)