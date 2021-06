Após formada, ex-aluna do MEP quer retornar para colaborar com o Movimento - Divulgação/MEP-VR

Publicado 09/06/2021 12:34

Volta Redonda - A ex-aluna do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), Audre Adriane Virgílio Rosa, celebrou online na última segunda-feira, dia 7, sua graduação em Serviço Social na UGB-Ferp. A nova Assistente Social, que estudou no PVC no período de 2015-2016, enviou um promissor recado para os professores do PVC.

“Hoje, minha colação online, durante o evento lembrei-me com muito carinho de todos vocês do Pré-Vestibular Cidadão. Vocês foram importantes demais para minha graduação, abriram minha mente, de uma forma surreal e incentivaram-me mais ainda a seguir essa profissão. Obrigada por terem criado esse projeto socioeducacional, agora vocês têm uma Assistente Social à disposição de vocês para o que precisarem! Mais uma vez muito obrigada.” escreveu logo após a colação.

Segundo os integrantes do Movimento, durante o percurso da sua graduação, Audre sempre procurou manter contato com o MEP, visitou e também levou os professores do Movimento para debaterem com seus colegas de sala. Ainda realizou estudos com foco na dimensão socioeducacional do Pré-Vestibular Cidadão.

Audre, sempre dizia que voltaria ao MEP para devolver o aprendizado. “Sonho, me formar e voltar para ajudar, colaborar no MEP”, comentava Audre.

Karina Avelar, ex-aluna (2013), agora assistente social, voluntária no MEP e da equipe ‘multidisciplinar pedagógica do Pré’, a exemplos dos demais professores, alegrou-se com a boa notícia. Karina será a anfitriã da colega assistente social.

“Estou muito feliz! Sem dúvida, Audre, só irá somar para nós aproximarmos ainda mais dos alunos. Farei contato com ela, será uma alegria tê-la na equipe”, declarou Karina, atualmente trabalhando no Rio de Janeiro, em uma ONG de Pré-Vestibular Social.