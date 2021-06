Entrega das carteiras da OAB acontece quinzenalmente em ato solene com a presença dos familiares - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 11:53

Volta Redonda - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda intensificou os processos de entregas de carteiras do órgão para advogados recém-formados. A distribuição do documento, exigido para que o profissional exerça a função de advogado, acontece quinzenalmente, em ato solene com a participação de familiares dos aprovados no exame da entidade.

Os eventos são realizados na sede da OAB, no bairro Aterrado, cumprindo as normas de segurança e prevenção à covid-19. O presidente da OAB-VR, o advogado Rodrygo Monteiro, explicou que o município é um dos mais ágeis na entrega das carteiras aos aprovados, na prova, para exercício da advocacia.

"Assumi o compromisso de ir ao Rio de Janeiro buscar essas carteiras, garantindo maior agilidade na entrega desses documentos aos novos profissionais, pois entendo a importância dos mesmos para o exercício da profissão", completou Monteiro, lembrando que, na maioria das cidades do interior do estado, a cerimônia de entrega de carteiras ocorre somente uma vez a cada mês.

O professor de Direito e membro da OAB-VR, Frederico Gurgel, paraninfo das turmas de exame da entidade, afirma que "uma vez de posse da carteira, o profissional passa a ser protegido pelo órgão, além de poder contar com a estrutura ofertada pela entidade como, por exemplo, espaço nos escritórios para a atuação do advogado, permitindo ao profissional, sem escritório próprio, um local adequado para atender seus clientes, além de executar tarefas diárias”.

A carteira se torna imprescindível ainda para aqueles que pleiteiam uma vaga em concurso público, onde, em alguns casos, pode ser exigida experiência profissional no exercício do direito.

"Enfim, sem o exame da OAB, o formando é apenas bacharel em direito, sem poder exercer a profissão e, dependendo do caso, disputar uma vaga em concurso público", falou.

O professor Gurgel ainda acrescentou que existe também a carteira para estagiários, cujos benefícios são diversos, entre eles, ingressar em estágios em órgãos públicos, assinar e anexar petições de juntada de documentos aos processos administrativos e judiciais.

O jovem advogado Marcelo de Moura Miranda, das áreas de Família, Civil e Criminal, também falou sobre a importância da carteira como "representação de luta, garra esforço e determinação". Para o profissional o exame da ordem marca o compromisso do advogado em um novo ciclo.

"Nos inserimos como membro de uma instituição forte, democrática, justa e indispensável para efetivação da justiça sendo a OAB um grande pilar e exemplo para todos nós", completou.