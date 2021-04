Os advogados Thiago, Hugo Novas e Thaise Mattar deixando a 16 DP Luciano Belford / Agência O Dia

Rio - Os três advogados que assumiram a defesa de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, reforçaram em nota divulgada neste sábado (17), que têm observado uma "repetição de um comportamento padrão de violência contra mulheres e crianças" por parte do vereador Dr. Jairinho. A defesa insistiu também no pedido para que Monique preste novo depoimento, já que outras testemunhas foram ouvidas novamente, como foi o caso da empregada.



Henry morreu no apartamento que vivia com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a perícia, ele foi morto após ser espancado, dentro do apartamento. O casal, que já está preso, até agora mantém a versão de acidente doméstico para as 23 lesões que causaram a morte da criança.

Confira a nota dos advogados de Monique na íntegra:

"Dentro do objetivo de atuar com a verdade, a defesa da Sra. Monique Medeiros, insiste na necessidade da sua nova audição pelo Senhor Delegado de Polícia que preside o Inquérito e faz um público apelo, para a referida Autoridade Policial, neste sentido. Se várias pessoas foram ouvidas novamente, não tem sentido deixar de ouvir Monique. Logo ela que tanto tem a esclarecer. Não crê a defesa que exista algum motivo oculto para “calar Monique” ou não se buscar a verdade por completo.



A defesa observou, do estudo dos novos elementos do Inquérito, que há repetição de um comportamento padrão de violência contra mulheres e crianças. Neste lamentável caso, a diferença foi a morte da criança.





Rio de Janeiro, 17 de abril de 2021.



Thiago Minagé

Hugo Novais

Thaise Mattar Assad

Advogados"