Sarah e Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 13:10

As equipes dos brothers Sarah Andrade e Gilberto Nogueira acionaram um escritório de advocacia no combate às constantes fake news que vem tentando sujar a imagem dos brothers que seguem confinados no 'BBB 21'. Em comunicado publicado nas redes sociais dos participantes na tarde deste sábado (27), foi informado que o objetivo é conter os 'ataques, perseguições e fake news' contra Gil e Sarah.

"Diante dos inúmeros ataques, perseguições e fake news, as equipes de Gil e Sarah constituíram o escritório Belarmino Sociedade de Advogados para representá-los juridicamente. O trabalho será coordenado pelo advogado Guilherme Belarmino. Nas últimas horas, Sarah e Gil foram alvo de uma orquestrada indústria de fake news , que tem o objetivo de destruir suas imagens perante todo o público e principalmente seus fãs. Internet não é terra sem lei e diante das informações coletadas, estamos tomando todas as providências necessárias para identificar esse inescrupuloso ataque e seus responsáveis sofrerão as sanções da Justiça, tanto na esfera cível como criminal", diz o comunicado.