Atacante MV marcou pela primeira vez com a camisa do Esquadrão de Aço - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 08:40

Volta Redonda - Após bater na trave, literalmente, algumas vezes, o atacante MV marcou pela primeira vez com a camisa do Voltaço diante do Manaus-AM, no domingo, dia 6, na goleada tricolor por 5 a 0. E foi logo em dose dupla, com um gol, em um chute de fora da área que acertou o ângulo do goleiro adversário. Atuação que o camisa 16 comemorou muito.

“Só tenho a agradecer, porque estou muito feliz. Depois de tudo o que passei no Campeonato Carioca, com a bola batendo na trave, ficando sempre no quase, consegui marcar dois gols em uma mesma partida e ajudar o Volta Redonda a sair de campo com uma vitória muito importante. Estávamos vindo de uma derrota na estreia e sabíamos da importância de nos recuperarmos em casa. Trabalhamos forte durante a semana, entramos com um pensamento positivo de que iríamos ganhar e conseguimos um grande resultado. Parabéns para toda a equipe, todo mundo jogou muito, e sem eles não conseguiria fazer os gols”, destacou o atacante tricolor.

O primeiro gol de MV na partida foi marcado após um lançamento do Rômulo Cabral, que ele aproveitou vacilo da defesa adversária e mandou para o fundo das redes. Já o segundo, o atacante recebeu pela direita e acertou o ângulo adversário, deixando todos em dúvida se ele quis cruzar ou chutar.

“Até olhei antes para a área, mas falar que fui fazer aquilo, não vou falar porque não estarei sendo sincero. Foi papai do céu que me ajudou a acertar aquele chute na gaveta. Todo mundo durante o Campeonato Carioca ficou me cornetando, falando que não conseguia fazer gols, mas agora consegui marcar dois no mesmo jogo e vou seguir trabalhando muto forte para que sejam os primeiros de muitos”, afirmou.

O elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta terça-feira, dia 8, e iniciou a preparação para o confronto diante do Botafogo-PB, marcado para domingo, dia 13, às 16h, no Almeidão.

Neste primeiro dia, os atletas realizaram exames de CK, assistiram ao vídeo da vitória sobre o Manaus-AM e depois foram divididos em dois grupos: quem jogou 45 minutos ou mais ficou na sede fazendo um trabalho na academia, já os demais seguiram para o CT Oscar Cardoso.

A programação de treinamentos segue até sexta-feira, dia 11, quando a delegação tricolor viaja para a Paraíba após o treino da manhã.