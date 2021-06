Volta Redonda reabre Clínica da Dor no Estádio da Cidadania - Geraldo Gonçalves

Publicado 08/06/2021 14:27 | Atualizado 08/06/2021 14:29

Volta Redonda - A Clínica da Dor foi reaberta em Volta Redonda na manhã desta terça-feira, dia 08. Segundo a Secretaria de Municipal de Saúde (SMS), o espaço tem novo endereço e passa a funcionar no Acesso Azul, do Estádio da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas.

De acordo com o coordenador da clínica, João Paulo Gioseffi, a clínica reúne atendimentos específicos de RPG, Pilates e Osteopatia.

“Concentramos as especialidades de fisioterapia do Centro Pós-Operatório na Clínica. Por isso estamos migrando os pacientes que já recebem atendimento ou que estão aguardando o início do seu tratamento. São, em média, 10 sessões por paciente, mas esse número pode variar de acordo com cada caso clínico”, explicou”.

Para ter acesso ao atendimento, o paciente deve ser morador de Volta Redonda e deve ser encaminhado por um médico especialista do SUS. A marcação da triagem acontece no Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF), no Acesso Amarelo do Estádio.

Ainda de acordo com a SMS, existem casos de pacientes que estão sendo atendidos em alguma área da fisioterapia e são encaminhados internamente para a Clínica da Dor.

A Clínica da Dor oferece tratamento terapêutico e não modalidades de longa permanência, ou seja, atua na estabilização do paciente para que depois procure a avaliação de um profissional de educação física para então iniciar um acompanhamento permanente de atividade.

“A continuidade do treinamento muscular é fundamental para que esse paciente não precise retornar à fisioterapia. O próprio município oferece serviços como a academias da saúde e a Smel tem outras atividades que podem auxiliar esses pacientes”, disse.

A Clínica da Dor faz parte do Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF) e do Centro Reabilitação em Pós-Operatório de Cirurgia Ortopédica e Saúde do Trabalhador Otacílio José da Costa, que funcionam no Acesso Amarelo do Estádio da Cidadania.