Por MH

Publicado 15/05/2021 21:12

A fila andou para Perlla! Após terminar o romance com Diogo Bottino, a cantora, de 32 anos, assumiu publicamente o relacionamento com o empresário milionário Patrick Abrahão, de 23 anos. O comunicado surgiu através de postagens da artista em seu Instagram, neste sábado.



"O meu coração se entregou não tem jeito, tudo é perfeito se estou com você junto a mim, o meu coração se entregou não tem jeito, o tempo inteiro só penso em te fazer feliz", escreveu a cantora na legenda das fotos para anunciar o novo romance.



Segundo consta, Patrick é cristão e tem uma empresa de criptoactivos (ativos virtuais) registada em Tallin, na Estônia, com afiliadas em mais de 90 países. Nas redes sociais, ele diz que ajuda jovens a se tornarem milionários. Tá bom ou quer mais? Esse é o segundo relacionamento que Perlla assume desde que terminou seu casamento de 8 anos com Cássio Castilhol, pai das suas duas filhas, em setembro do ano passado.

Após o término polêmico e do ex-marido acusá-la de "vender nudes na web", a cantora emendou um romance com o produtor de eventos Diogo Bottino, de quem chegou a ficar noiva. Mas o relacionamento só durou três meses.