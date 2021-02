Perlla e Diogo Bottino Reprodução

Publicado 17/02/2021 05:00

Esta coluna de seis leitores descobriu que o fim do namoro de Perlla com o empresário Diogo Bottino, com quem ela engatou um romance um mês após se separar do pai de suas duas filhas, Cássio Castilhol, não foi de forma tão amigável assim como a funkeira revelou ao confirmar o término.

Esta colunista teve acesso a uma conversa de Diogo com um fã pelo Instagram, em que o rapaz fala que até hoje Perlla diz aos sete ventos que na hora que ela quiser pode ter o ex-marido de volta. "Ela ainda bate no peito e diz pra todo mundo que ele que corre atrás dela e que é só ela estalar o dedo que ele volta. Hoje eu já sei quem é quem. Uma loucura. Eu sei de muita coisa e vi muita coisa. Por isso eu saí fora. Ele e ela se merecem", disse o empresário.



Diogo Bottino teme que Perlla use a mídia para difamá-lo com mentiras e afirma que cortou de vez qualquer relação que tinha com ela. "Em breve ela vai começar a querer falar de mim também, porque agora ela está querendo de alguma forma me atingir no aplicativo (Bigo Live) que eu salvei ela lá dentro. Ela não tem nada pra falar de mim, mas ela inventa, mente. Ela é muito mentirosa. É o fantástico mundo dela que ela cria, acredita naquilo e vai até o fim", revela.

"Mas Deus sabe de todas as coisas, creio muito em Deus. Sei que tudo que eu fiz foi maravilhoso, sempre tratei ela igual a uma princesa e agora que ela está vendo que eu tô rejeitando ela, que eu bloqueei ela e não quero mais assunto. Mas que Deus abençoe ela e opere um milagre na vida dela, porque ali só um milagre pra ela ser uma pessoa bacana", desabafou Bottino, que namorou Perlla entre setembro e novembro do ano passado.