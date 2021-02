Perlla posa na praia Reprodução

Publicado 05/02/2021 11:07 | Atualizado 05/02/2021 12:34

Rio - Perlla surpreendeu seus fãs ao postar fotos de biquíni. Mas não foi o corpo definido da cantora de funk o que mais chamou a atenção nas imagens. Ao revelar cliques de um dia na praia do Recreio dos Bandeirantes, todas os olhares se viraram para a marquinha de biquíni da cantora. Nas imagens, as marquinhas aparecem super definidas e com um tom bem mais claro do que o bronzeamento atual da cantora.

Nos comentários, os fãs elogiaram a marquinha, claro, e a boa forma de Perlla. Em outro momento, a cantora aproveitou as fotos para fazer um apelo pelo reconhecimento de corpos normais. Em uma foto de costas, ela escreveu: 'Sim, tenho estria. Sou mulher, mãe, essa sou eu'. Após a postagem, os seguidores se dividiram entre críticas e elogios à cantora.