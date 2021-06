Decisão judicial suspende gratuidade no transporte público em Volta Redonda para idosos entre 60 e 64 anos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:51

Volta Redonda - Uma decisão judicial (em caráter liminar) cancelou a gratuidade no transporte público municipal em Volta Redonda para idosos entre 60 e 64 anos. A Prefeitura foi notificada nesta sexta-feira, dia 11, sobre a decisão, que é oriunda de uma ação proposta pelas empresas que fazem o transporte de passageiros na cidade.

O governo municipal informou através de nota que através da Procuradoria Geral do Município já entrou com recurso para tentar anular a decisão. O recurso foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

“A Prefeitura de Volta Redonda é publicamente favorável à concessão da gratuidade e seguirá defendendo os interesses dos idosos nesta e em outras questões”, diz a nota.