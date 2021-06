Zagueiro Júlio César novo reforço do Voltaço - Divulgação

Publicado 11/06/2021 07:57

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) apresentou oficialmente como novo reforço para a Série C, o zagueiro Júlio César, de 23 anos. O atleta, que estava treinando com a equipe desde o início da preparação para a Série C, assinou contrato com o Esquadrão de Aço até o final de 2021.

O jogador que foi revelado pelo Friburguense, onde conquistou a Série B1 do Campeonato Carioca de 2019, também já defendeu o Atlético de Itapemirim e o Serra Macaense, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

“Estou encarando este novo desafio com uma expectativa muito boa. Estar em um grande clube, como o Volta Redonda, e disputando o Brasileirão Série C, é um momento muito especial na minha carreira. Estou muito motivado para dar o meu máximo nos jogos e ajudar meus companheiros, para que, juntos, possamos conquistar este acesso à Série B”, disse.

O vice-presidente do VRFC, Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada do novo reforço tricolor.

“O Júlio é um jovem muito promissor, de muita qualidade e tem um perfil de atleta que gostamos de trabalhar. Estávamos monitorando ele no Serra Macaense, onde fez bons jogos, trouxemos para observá-lo mais de perto e ele demonstrou muita qualidade durante os treinamentos, sendo bem avaliado pelo Neto e por toda a comissão técnica. Assinamos um contrato até o final do ano e temos certeza que ele irá agregar muita ao nosso elenco durante a Série C”, afirmou.