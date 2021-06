PRF prende jogador acusado de sequestro - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:30

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite da última terça-feira, durante uma fiscalização de rotina, um jogador do Sport Clube 12 Horas-RS. Ele estava no ônibus do clube, junto à delegação, a caminho do local do jogo contra o Rio Grande, pela segunda divisão do Gauchão.

De acordo com a polícia, o atleta de 24 anos, que não teve seu nome revelado, é acusado de participação dois sequestros. O mandado contra ele foi descoberto durante uma consulta aos passageiros do ônibus.

"Para nós, foi uma surpresa. Fizemos duas consultas no sistema. Nos surpreendeu. Estávamos trabalhando uma operação na região em várias frentes. É um trabalho normal, independente do veículo, fizemos a abordagem. Um deles tinha um mandado de prisão em aberto. De imediato foi conduzido à delegacia de Policia Civil de Pelotas. Era um procedimento de rotina. Não teve resistência", disse Fabiano Goia, chefe da delegacia da PRF de Pelotas, ao site "Globo Esporte".

Até o momento, o Sport Clube 12 Horas ainda não se posicionou sobre o ocorrido.