Com a chegada de Agüero, Coutinho corre o risco de perder espaço no Barcelona - LLUIS GENE / AFP

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:37

Marselha - Após oficializar a contratação de Gerson, destaque do Flamengo nos últimos dois anos, o Olympique de Marselha mira outro brasileiro: Philippe Coutinho. Em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo, o camisa 14 do Barcelona é o sonho de consumo de Jorge Sampaoli. De acordo com o 'Mundo Deportivo', o presidente do clube francês, Pablo Langoria, deseja fazer frente ao estrelado Paris Saint-Germain e traça planos ousados para a próxima temporada.

Na Espanha, a permanência de meia-atacante no Camp Nou é incerta. Em processo de reformulação, o clube catalão, sufocado pela dívida de cerca de R$ 4 bilhões, pretende fazer caixa e negociar nomes bem avaliados no mercado, mas fora dos planos do técnico Ronald Koeman. Com mais dois anos de contrato, o brasileiro tem um salário considerado alto, mas alimenta o sonho de clubes como Olympique e Everton para a próxima temporada.

Coutinho não joga desde o fim de dezembro de 2020, pelo Campeonato Espanhol. Em janeiro, foi submetido a primeira das três cirurgias corretivas. A estimativa de volta aos gramados em abril não se confirmou. A descoberta de um novo problema retardou a recuperação do apoiador, que foi liberado pelo clube catalão a dar continuidade ao tratamento no Rio de Janeiro. A lesão o deixou fora da Copa América, como adiantou o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.