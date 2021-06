Após o susto contra a Bulgária, Benzema não teve lesão diagnosticada no joelho direito e está confirmado na Eurocopa - AFP

Por Lance

Publicado 09/06/2021 17:27 | Atualizado 09/06/2021 17:31

Paris - Dos males, o menor. A lesão que Benzema sofreu no joelho direito na vitória por 3 a 0 no amistoso contra a Bulgária, na terça-feira, não é preocupante. Segundo a 'RMC Sport', o atacante ficará de 'molho' pelos próximos três dias e está nos planos de Didier Deschamps na partida de estreia na Eurocopa contra a Alemanha, no próximo dia 15 de junho, em Munique.



Os exames médicos não apontaram a existência de lesão muscular ou fissura ligamentar, mas, sim, um pequeno inchaço causado pelo golpe. De acordo com as informações do portal francês, o atacante do Real Madrid não sentia tantas dores no período da noite e pode voltar aos treinos em até dois dias.



O camisa 19 sentiu dores na parte superior do joelho direito ao aterrissar após uma disputa de bola pelo alto. Ele deixou o gramado para receber o primeiro atendimento, voltou ao jogo, mas não resistiu ao incômodo e pediu para ser substituído ainda na primeira etapa. Olivier Giroud entrou em seu lugar e marcou dois gols na vitória sobre a Bulgária.

Em sua volta à seleção francesa, Benzema não conseguiu marcar os gols que está acostumado a fazer na Liga Espanhola, mas tem agradado. Na primeira partida contra País de Gales, o centroavante desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas acertou a bola na trave que deu origem ao gol de Bembélé na vitória por 3 a 0, em Paris.