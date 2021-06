William Matheus - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:26

Rio - O lateral-esquerdo William Matheus, ex-Fluminense e Vasco, foi anunciado na tarde desta quarta-feira, como o novo reforço do Juventude para a temporada.

O defensor atuou por Coritiba, Palmeiras, Vasco da Gama, Bahia, Fluminense, além do Toulouse, na França, antes de acertar com a equipe do Sul.

