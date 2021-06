Fred tem 35 gols marcados na Copa do Brasil - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Fred tem 35 gols marcados na Copa do Brasil LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:02

Fred terá mais uma chance de se tornar o maior goleador da Copa do Brasil nesta quarta-feira (9), às 21h30, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Depois de balançar a rede uma vez no confronto de ida, o centroavante do Fluminense agora está a apenas um gol de igualar Romário, que tem 36, e pode até superar o Baixinho.



Com 35 gols até agora na Copa do Brasil, Fred é o único em atividade entre os seis jogadores que mais marcaram na competição. Somente pelo Fluminense, foram 18 gols em 28 partidas (14 vitórias, 7 empates e 6 derrotas).



Publicidade

“Feliz pelo gol, espero fazer mais um lá para encostar no meu ídolo (Romário), nosso ídolo do Brasil. Espero poder fazer esse ano porque o fim (da carreira) está próximo”, declarou Fred após a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino no Maracanã, semana passada.



Somente em 2021, o ídolo do Fluminense chegou a 400 gols na carreira, tornou-se o segundo maior goleador da história do clube (com 186, atrás apenas de Waldo, que tem 319) e chegou ao top-3 de artilheiros brasileiros na Libertadores (fez 22).



Publicidade

Fred já é o maior artilheiro da história do Brasileirão por pontos corridos, com 152 gols, e está em quarto no geral, podendo ultrapassar Edmundo (153) e Romário (154) na atual edição.



Maiores artilheiros da Copa do Brasil:

1– Romário (36 gols)

2– Fred (35 gols)

3– Viola (29 gols)

4– Oséas e Paulo Nunes (28 gols)

5– Dodô (26 gols)