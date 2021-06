Caio Ribeiro - Reprodução

Publicado 09/06/2021 14:10

Rio - Caio Ribeiro defendeu os jogadores da seleção brasileira após as críticas por conta do manifesto divulgado na última terça-feira, após a vitória de 2 a 0 sobre o Chile. Para o comentarista da Globo, os atletas se posicionaram e deixaram claro a insatisfação com a Copa América.

"Eu achei que eles se posicionaram e deixaram muito claro a insatisfação de participar da Copa América. Uma preocupação muito grande era em não se envolver nessa conotação de polarização politica que existe", disse Caio.

"E o mais importante: o orgulho de vestir a camisa da seleção e servir o país. Poderia ter sido um posicionamento mais forte? Poderia, mas é importante que a gente respeite a opinião deles, e eles mostraram qual o lado que eles estão na história", completou.