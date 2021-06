Cristiano Ronaldo se destacou na goleada sobre Israel e é será um dos astros em ação na Eurocopa - AFP

Por AFP

Publicado 09/06/2021 19:13

Lisboa - A seleção portuguesa goleou Israel por 4 a 0, nesta quarta-feira, em amistoso no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e agora foca 100% na Eurocopa, em que estreia na próxima terça-feira, 15 de junho. Atual campeão europeu, Portugal encaminhou o triunfo em apenas três minutos, pouco antes do intervalo. Bruno Fernandes, aos 42, abriu o placar e Cristiano Ronaldo ampliou pouco depois, aos 44.

Quando parecia que o duelo terminaria com o resultado de 2 a 0, João Cancelo marcou o terceiro da noite, aos 41 e Bruno Fernandes, nos acréscimos, fechou a goleada pouco antes do apito final. Com o gol desta quarta-feira, Cristiano Ronaldo já acumula 104 pela seleção portuguesa e está mais perto dos 109 alcançados pelo iraniano Ali Daei, recorde mundial absoluto de gols por uma seleção nacional.

Embora o jogo não fosse de grande importância, o técnico de Portugal, Fernando Santos, colocou os seus melhores jogadores no time titular, o que acabou complicando demais a vida da seleção de Israel.

Ao contrário do amistoso anterior contra a Espanha (0-0), na sexta-feira, dia 4 de junho, Santos contou com seus três jogadores do Manchester City, João Cancelo, Ruben Dias e Bernardo Silva, a quem substituiu no início. Os três jogadores se incorporaram mais tarde à seleção portuguesa na concentração da por terem jogado (e perdido) a final da Liga dos Campeões para o Chelsea.

Portugal está no grupo F da Eurocopa, conhecido como o 'grupo da morte', juntamente com França, Alemanha e Hungria, que será o adversário na estreia na próxima terça-feira, em Budapeste.