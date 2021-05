Multicampeão pelo Flamengo, Jorge Jesus segue em branco desde a volta a Portugal AFP

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 20:26

Coimbra - Enquanto o Flamengo continua a empilhar títulos no Brasil após a Era Jorge Jesus, o técnico, de 66 anos, ainda não reencontrou o caminho das conquistas desde que voltou para casa. Na decisão da Taça de Portugal, o Benfica amargou o vice-campeonato após a derrota por 2 a 0 para o Sporting Braga, neste domingo, em Coimbra.

A expulsão do goleiro Helton Leite, ex-Botafogo, com apenas 17 minutos de jogo, comprometeu todo o planejamento de JJ. Revelado pelo São Paulo, o atacante brasileiro Lucas Piazon abriu o placar no fim do primeiro e Ricardo Horta fechou o placar, aos 40 do segundo.

Terceiro colocado no Campeonato Português, o Benfica encerrou a temporada sem conquistar um único título. O Sporting se sagrou campeão nacional após 19 anos de jejum. Com mais de R$ 600 milhões investidos em reforços, entre eles os brasileiros Lucas Veríssimo, ex-Santos, o lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, e Everton Cebolinha, ex-Grêmio, o clube português iniciará um novo ciclo sob pressão e desconfiança da torcida.