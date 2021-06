Centro de Convivência do bairro Aero Clube volta a atender a comunidade - Geraldo Gonçalves

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 07:18

Volta Redonda - O Centro de Convivência Diocélio da Silva no bairro Aero Clube em Volta Redonda foi reaberto nesta quinta-feira, dia 10. A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) realizou obras revitalização geral em todas as salas e fachada do Centro Social.

Os moradores do bairro poderão receber instruções sobre programas federais como o CadÚnico e Bolsa Família e participar de oficinas de geração de renda e inclusão digital, já que o Centro de Convivência possui um telecentro. A unidade está ligada ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Voldac.

“Faremos todos os atendimentos dos moradores aqui no bairro. Alguns casos como atendimento com psicólogos e assistentes sociais serão feitos pela equipe da Voldac por agendamento. Teremos de volta as atividades para a melhor idade e o curso de informática. Além disso, várias oficinas estarão à disposição da comunidade. Esse centro social está de volta e aguardamos os moradores para usufruir dos serviços”, falou o coordenador da unidade, Edson Lobo.

Já a diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, destacou que o centro é um espaço de integração, esporte, lazer, assistência social e educação.

“Vamos trabalhar para todas as faixas etárias. O trabalho da assistência é fundamental e efetivo, por isso, vamos desenvolver as potencialidades, garantir as proteções e unir as famílias. Disponibilizaremos aqui trabalhos como a inclusão digital, a segurança alimentar, a inclusão produtiva com algumas oficinas, os serviços de convivência e trabalhar o esporte em equipe”, disse a diretora.

Novo Cras

Nesta sexta-feira, dia 11, às 10h, a Smac reabrirá o Cras do bairro Nova Primavera. Unidade também estava fechada há mais de um ano e retornará com todos os serviços sociais para a comunidade. Esta será a 21ª unidade do Cras reaberta neste ano de 2021.