Material apreendido no bairro Dom Bosco em Volta Redonda - Divulgação/ PM

Material apreendido no bairro Dom Bosco em Volta RedondaDivulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:48

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois jovens, de 19 e 20 anos, e aprenderam arma, drogas e munições na noite de quarta-feira, dia 09, na Avenida Beira Rio, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.



Os policiais foram ao local após denúncia de que ocorreria uma invasão da facção do bairro Califórnia, em Barra do Piraí, contra a rival do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Segundo as informações repassadas para a PM, a invasão seria para vingar a morte de um traficante conhecido como “Dodo”, da facção da Califórnia.

Quando os agentes chegaram ao local indicado visualizaram três homens que perceberam a movimentação da PM e fugiram. Durante a fuga, os suspeitos disparam contra os policiais que revidaram.

Publicidade

Depois da troca de tiros, buscas foram feitas e dois homens foram presos e com eles o seguinte material foi apreendido: uma pistola calibre 9mm, com a numeração suprimida, um carregador do mesmo calibre, um coldre, um rádio comunicação, três munições calibre 9mm, 76 pinos de cocaína, oito munições calibre 38, dois celulares, uma mochila, R$ 110 em dinheiro e etiquetas de endolação.

Um dos suspeitos ficou ferido na perna direita durante o confronto e foi levado Hospital São João Batista (HSJB), o outro foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia (DP). De acordo com a PM, os dois foram autuados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma.