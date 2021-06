Por O Dia

Publicado 10/06/2021

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda lança nesta semana o Programa de Formação Cultural. O projeto tem o objetivo de oferecer um conteúdo atualizado e de capacitação aos artistas e produtores culturais de Volta Redonda.

A ideia é a realização de palestras e oficinas online, presenciais ou de forma híbrida. Para dar início ao projeto, a SMC fez uma parceria com o curso de Design do Centro Universitário de Volta Redonda (Unifoa) para a realização de duas lives.

Nesta quinta-feira, dia 10, às 19h, será realizada a live intitulada “A Importância do Portfólio Para os Artistas", com apresentação da coordenadora do curso de Design, Patrícia Rocha. Na transmissão, a professora vai detalhar como essa ferramenta, online ou física, é fundamental para expor a capacidade artística e criativa do profissional.

"O objetivo é ajudá-los a divulgar seus projetos, em busca de melhores posicionamentos no mercado de trabalho"', disse a coordenadora.

Já no dia 17, também às 19horas, em parceria com o Núcleo de Artes, Cultura, Esporte e Ação Comunitária (NACEC/UniFOA), coordenado pelo professor Dario Aragão, haverá outra live com o tema "Direito Autoral para Artistas", com a advogada Deborah Sztajnberg. Ela é uma das maiores especialistas em direitos autorais do país e árbitra Internacional de propriedade intelectual no Mercosul. O acesso as lives será feito através do canal https://www.youtube.com/user/unifoavr

De acordo com o projeto da SMC, após as lives, os artistas do município poderão realizar inscrições na Secretaria de Cultura para as oficinas de capacitação das plataformas Behance, Canvas, Instagran, Wixs, e Word. Essas oficinas online serão ministradas pelos alunos do curso de Design e professores. A intenção é mostrar detalhes das principais plataformas do mercado atual, desde as mais complexas às mais simples, abrangendo, dessa forma, todo tipo de público.