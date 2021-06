Honoré de Balzac - Divulgação

Honoré de BalzacDivulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 06/06/2021 20:21

Entre suas obras destacam-se A Comédia Humana e A Mulher de Trinta Anos, do qual se originou o termo, "balzaquiana".



Com uma obra composta por mais de 100 títulos, ele descreveu com maestria e muitos detalhes a sociedade francesa do século XIX em suas diversas camadas, construindo um panorama sobre as mudanças sociais, políticas e econômicas desse momento.

Balzac é considerado o fundador do Realismo na literatura ao fazer descrições detalhadas de pessoas, ambientes e objetos para retratar a vida de seus personagens e fenômenos sociais como: hipocrisia familiar, dívidas, usura e costumes da vida burguesa.

“… considero a família e não o indivíduo ‘como o verdadeiro elemento social'” (Prefácio de A Comédia Humana).

"O ELIXIR DA LONGA VIDA."