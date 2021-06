Cras Caieiras foi reinaugurado nesta quarta-feira, dia 02 - Geraldo Gonçalves

03/06/2021

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda reabriu na manhã desta quarta-feira, dia 02, a unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Cecília Macedo da Costa, no bairro Caieiras. A unidade social, a 19ª reaberta neste ano de 2021, atenderá mais de 1.300 famílias dos bairros Caieiras, Brasilândia e Cailândia.

Para devolver o espaço à comunidade, foi necessário executar, durante 20 dias, obras de revitalização em todos os ambientes da unidade, pintura geral e serviços de jardinagem e capina.

Com a reabertura, o Cras, além de todos os serviços sociais, retorna com o serviço de convivência para crianças, adolescentes e idosos. Os encontros serão realizados de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento do Cras, das 8 às 17 horas.

A unidade também tem inscrições abertas para pessoas maiores de 16 anos para o curso de artesanato, na quarta e sexta-feira, pela manhã e tarde e oficina de inclusão digital, no Telecentro da unidade, com formação de turmas diárias, oferecendo 20 vagas. Todas as atividades são gratuitas.