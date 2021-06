Volta Redonda vacina profissionais da educação nesta quarta-feira, dia 2 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 11:53

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 02, acontece a vacinação contra covid-19 para os profissionais da educação de Volta Redonda. A aplicação da vacina é realizada na Ilha São João, através do sistema drive-thru, até as 16h. No local também há uma área reservada de imunização para quem não for de carro.

A Secretaria Municipal de Saúde (SM) esclareceu que são vacinados os profissionais de 18 a 59 anos de creche, pré-escolas, ensino fundamental, médio, profissionalizante, EJA e ensino superior. Também recebem a vacina os profissionais que trabalham na secretaria, faxina, portaria e manutenção.

No ato da vacinação, é necessário apresentar crachá, contracheque ou contrato de trabalho, além do documento de identidade, comprovante de residência em Volta Redonda, CPF ou cartão do SUS.

Ainda segundo a SMS, as pessoas que tomaram a vacina da gripe há menos de 15 dias serão vacinadas após o intervalo entre os imunizantes nas Unidades de Saúde.