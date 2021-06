Por O Dia

Publicado 01/06/2021 18:09 | Atualizado 01/06/2021 19:00

Volta Redonda - O homem suspeito de matar o pastor Leandro Ferreira Emiliano, de 62 anos, da Igreja Aliança Renovada, foi preso nesta terça-feira, dia 1º, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Civil, o suspeito foi detido durante uma abordagem na Rua 535, no bairro Aterrado.

Os agentes identificaram que um dos ocupantes do veículo era foragido. O homem, de 42 anos, tinha a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça.

O pastor foi baleado por engano, no dia 24 de abril, durante uma discussão que aconteceu no bairro Volta Grande, no momento em que ele estava na rua mexendo em seu carro. O pastor levou um tiro na cabeça e não resistiu aos ferimentos . Segundo as informações, o alvo do suspeito era outro homem que havia discutido com sua mulher, momento antes do crime acontecer.