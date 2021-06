Profissionais de educação de Volta Redonda serão vacinados contra a covid-19 nesta quarta-feira, dia 02 AFP

Publicado 01/06/2021 14:31

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda anunciou que irá começar a vacinar contra a covid-19, os profissionais da Educação em atividade na rede pública e privada, de 18 a 59 anos.

Serão vacinados profissionais do ensino fundamental, médio, cursos técnicos, EJA e superior. Todos os profissionais que trabalham na Educação e não somente professores estão incluídos. Pessoal da secretaria, faxina, portaria e manutenção nessa faixa etária estão inseridos.

Os profissionais da educação devem comprovar que moram em Volta Redonda ou que trabalham no município. A aplicação da primeira dose da AstraZeneca (Oxford) vai acontecer nesta quarta-feira, dia 02, no sistema drive-thru de vacinação, na Ilha São João, de 08h às 16h, com área exclusiva para imunização de pedestres.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe há menos de 15 dias serão vacinadas após o intervalo entre os imunizantes nas Unidades de Saúde.



Os profissionais da educação em atividade devem apresentar no ato da vacinação: crachá, contracheque ou contrato de trabalho, além do documento de identidade, comprovante de residência em Volta Redonda, CPF ou cartão do SUS.