Procurador da República, Júlio Araújo, lança o livro "Ministério Público e movimentos sociais - encontros e desencontros" Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:53 | Atualizado 31/05/2021 15:57

Volta Redonda - O Procurador da República, Julio José Araújo Junior, que atualmente atua no Ministério Público Federal (MPF) da Baixada do Rio de Janeiro, mas teve uma passagem destacada em Volta Redonda, entre os anos de 2014 e 2018, lança o livro “Ministério Público e movimentos sociais - encontros e desencontros”.



Segundo o procurador, a obra reúne artigos escritos nos últimos anos a respeito do funcionamento do Ministério Público, com enfoques variados, que refletem as atribuições desenvolvidas na época ou as aflições de ocasião.



“O livro “Ministério Público e movimentos sociais: encontros e desencontros” traz um trabalho que elaborei na especialização do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ sobre a relação do Ministério Publico com movimentos sociais e compila diversos artigos que escrevi ao longo desses anos no MPF, com abordagens sobre o Amazonas, Volta Redonda, Baixada Fluminense e sobre os rumos da instituição. Do otimismo crítico ao pessimismo ativista, o livro traz parceria com Daniel Sarmento, Manuela Carneiro da Cunha”, explicou.

Volta Redonda e os movimentos sociais



“A nova ponte Dom Waldyr Calheiros (Niterói- Aterrado) e a reparação simbólica de um passado violento em Volta Redonda. Os movimentos sociais contra a privatização da memória em Volta Redonda (Comissão da Verdade) fazem parte de dois textos do livro”, informou o Procurador.

Uma liderança da região ao saber do livro comentou “o Procurador, também pesquisador científico, com muita ‘pedagogia freiriana’, aglutinou, responsabilizou, redirecionou ações que possibilitaram importantes arranjos que culminaram em encontros e desencontros de diferentes atores sociais ligados aos Movimentos Sociais e as estruturas de poder local e regional. Fatos que provocaram reparações alvissareiras. Há uma um legado para Volta Redonda e Região Sul Fluminense registrado pela sua ‘caneta cidadã’”, disse.

Lançamento do livro em Volta Redonda



Há conversações do Movimento Ética de Política de Volta Redonda (MEP-VR) com a professora Alejandra Esteves, do Observatório dos Direitos Humanos, ligado à UFF-Aterrado e outros segmentos para juntos pensarem o lançamento do livro no mês de junho em Volta Redonda, via plataforma digital.