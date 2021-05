Zoológico Municipal é tema de projeto que prevê criação de ‘tour virtual’ para o ensino da preservação ambiental Divulgação

Publicado 31/05/2021 09:16

Volta Redonda - O coordenador do Zoológico Municipal de Volta Redonda, Jadiel Teixeira, e o diretor Almir Fraga Folly Júnior, participaram na última semana de uma reunião com alunas do curso de Biologia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda). Elas estão produzindo um trabalho de conclusão de curso sobre o Zoo-VR.

No projeto as estudantes, Jade Pereira Correa Oliveira e Raphaela Pereira Pedroso, apresentam como proposta usar o espaço municipal como ferramenta pedagógica, criando um “tour virtual”. As alunas captaram imagens de lugares estratégicos do Zoo que farão parte do projeto, que tem como alvo estudantes do Ensino Fundamental.

O trabalho leva o nome de “Tour virtual no Zoológico Municipal de Volta Redonda: intervenção pedagógica nas aulas de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental” e está sob orientação dos professores Ana Paula Cunha Pereira e Renato Donato Viana. O objetivo é promover a educação imersiva, discutindo a temática da preservação da biodiversidade nas salas de aula.

Segundo o coordenador do Zoo, a ideia é que o projeto de conclusão de curso das alunas saia do papel e se torne realidade no futuro.

“A equipe do Zoológico é coorientadora do projeto, que pretende fotografar as áreas ambientais do local que serão usadas para a educação ambiental e devem ser disponibilizadas na internet como uma ferramenta para quem não está conseguindo visitar o nosso espaço”, informou Jadiel.