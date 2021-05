Por O Dia

Publicado 31/05/2021 07:17

Volta Redonda - O Programa de Controle ao Tabagismo em Volta Redonda adaptou os atendimento por conta da pandemia de covid-19. O município disponibiliza o tratamento online para promover a reunião dos participantes de maneira remota devido à pandemia e ainda atendimento individualizado, caso seja necessário.

Segundo a médica, Ana Lúcia Quaresma, a pandemia tem sido um período mais difícil para quem está confinado.

“A gente tem visto algumas pessoas vivendo um sistema de confinamento e leva a uma certa angústia com a ausência de pessoas, dos amigos, e o cigarro aparece como o grande companheiro numa hora dessas. E do outro lado a gente vê que esse vírus tem uma atração muito grande por aparelho respiratório e a maior complicação que temos visto em pacientes que vão para o CTI são justamente as lesões que provocam no pulmão. Se o vírus já tem essa atração por um pulmão saudável, imagina em pulmão de um tabagista”, alertou.

A médica ainda ressaltou ainda que o tabagismo não prejudica apenas as funções do pulmão, mas de outros órgãos importantes como o coração, estômago, esôfago, fígado, próstata, mama, entre outros.

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), Neuza Jordão, alerta para as consequências que o tabagismo pode trazer a toda família.

“Apesar de ser uma droga lícita, gera uma dependência e causa grandes danos à saúde. Esse malefício não é só para o fumante, mas atinge também as pessoas que estão próximas, pois a fumaça pode causar as mesmas doenças em pessoas não fumantes que convivem com os fumantes”, disse Neuza.

