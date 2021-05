GM e PM apreendem motos barulhentas que fizeram "rolezinho" e perturbaram moradores Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 15:08

Volta Redonda - Cerca de 30 motoqueiros do chamado "rolezinho" causaram desordem no trânsito e perturbação do sossego dos moradores, com ruídos acima do permitido e praticando competição em via pública na cidade de Volta Redonda.

Segundo as informações, o pega de motos teve início na madrugada deste domingo, dia 30, no bairro Aero Clube e cruzava o bairro Aterrado. Os agentes da Guarda Municipal (GMVR) e da Polícia Militar conseguiram interceptar os motociclistas.

Publicidade

A maioria das motos estava sem placas de identificação ou em situação que dificultava a identificação. Ao verem as viaturas os participantes dispersaram, mas duas motos foram apreendidas e levadas para o depósito Municipal.

O comandante da GM, João Batista dos Reis, disse que nesta semana uma reunião está agendada com o comando da Polícia Militar para montar um cerco aos organizadores de pegas.