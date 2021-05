Vigilância Epidemiológica de Volta Redonda realizou contato com cidadão residente do município, proveniente de viagem feita à República da Índia Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 21:20

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda divulgou na noite deste sábado, dia 29, uma nota técnica onde esclarece que a Vigilância Epidemiológica do município, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde, entrou em contato com um morador de Volta Redonda, após ele retornar de uma viagem à República da Índia.

Segundo a nota assinada pelo Coordenador em Vigilância em Saúde - SMS/VR, Carlos Vasconcellos, o morador disse que permaneceu em isolamento em um hotel no Rio de Janeiro.

Publicidade

“Ocorre que, no voo, foi identificado um passageiro com exames positivos para Covid19, o que gerou a necessidade do contato, isolamento por 14 dias e realização de exames para pesquisa de variantes em todos os contatos, mesmo assintomáticos. No contato, feito por telefone, o cidadão esclareceu que, por iniciativa própria, optou por permanecer em hotel no município do Rio de Janeiro, após sua chegada, sem se deslocar a Volta Redonda para não ter contato com sua família sem, antes, realizar isolamento”, diz a nota.

Ainda de acordo com a prefeitura, a informação foi transmitida à Secretaria de Estado de Saúde, para que o cidadão permaneça sob monitoramento na cidade do Rio de Janeiro.