29/05/2021

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) iniciou a recuperação das estações de tratamento (ETEs 1 e 2) do bairro São Sebastião. As equipes estão trabalhando para melhorar o potencial das estações tanto física quanto operacionalmente, como explicou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

“Vamos revitalizar a ETE São Sebastião 1, e a segunda, que estava desativada, vamos colocar pra funcionar. Isso é fruto do planejamento que envolve diversas intervenções a curto, médio e longo prazo nos bairros”, disse.

Segundo a autarquia, a ETE São Sebastião 1 trata 168 m³ por dia de esgoto, atendendo a uma população de aproximadamente 1,4 mil habitantes. Segundo a chefe de Divisão do Saae-VR, a engenheira Kátia Mara Ribeiro, devido ao alto grau de corrosão na estrutura de aço encontrado pela equipe, a estação se encontra inoperante provisoriamente até que sejam realizadas as reformas. As equipes já realizaram melhorias no abrigo para operador, limpeza, pintura e capina da estação.

“Houve um afundamento da caixa receptora de esgoto localizada na parte superior do tanque. Essa caixa será trocada e o tanque reformado. Estamos providenciando o material necessário para efetuar a reforma que será de grande importância para a comunidade”, ressaltou.

Também de acordo com o Saae-VR, a ETE São Sebastião 2 está inoperante desde quando a nova administração assumiu o governo. Um limpeza foi feita e foram identificadas as intervenções necessárias. Para que a estação entre novamente em operação, será feita adequação das tubulações de recalque, elevação do tratamento preliminar onde chega o esgoto, concretagem do pátio, troca de registros e construção do tanque de controle de medição de lodo.



Os trabalhos devem ser concluídos em aproximadamente 60 dias, após a chegada dos materiais.