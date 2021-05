Material apreendido no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 29/05/2021 16:41

Volta Redonda - Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos foi registrada no fim da tarde de sexta-feira, dia 28, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. O confronto aconteceu no momento em que agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar realizavam um patrulhamento na localidade e foram recebidos a tiros.

Após o tiroteio, dois homens foram presos. Na ação, a PM apreendeu drogas, arma e munições. O material apreendido foi o seguinte: 1 pistola calibre 380 com 12 munições intactas, 148 pinos de cocaína, 28 cigarros de maconha, 21 pedaços de maconha, 23 pedras de crack, 18 frascos de loló, 1 rádio com três baterias, 1 celular e R$ 44.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, 93ª DP, para onde o material apreendido e os suspeitos foram levados. Um deles confessou a participação na troca de tiros.