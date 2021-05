Homem é preso suspeito de roubo em escola em VR Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 15:40

Volta Redonda - Um homem foi detido no sábado, dia 29, por suspeita de roubo no interior da Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes, no bairro São Luiz, em Volta Redonda. A Guarda Municipal (GMVR) foi acionada pelo CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para comparecer ao local.

Segundo as informações, o suspeito havia pulado o muro e deixado a escola, carregando no ombro o aparelho de ar-condicionado, avaliado em R$ 2 mil, quando foi detido pelos agentes da GM.

O suspeito, após ser preso em flagrante, ele foi conduzido para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP e apresentado às autoridades policiais