Com a filha de 2 anos no colo, homem invade jaula de elefante em zoológico e é atacado Reprodução Twitter

Por iG

Publicado 21/03/2021 15:56

EUA - Um homem, chamado José Manuel Navarrete, invadiu a jaula de um elefante, no zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, com a filha de apenas 2 anos, e tentou tirar uma foto com o animal. Porém, a ação não deu muito certo e o homem com a criança quase saíram feridos.



Nas imagens é possível ver que, pouco tempo após invadir a zona do animal e se preparar para a foto, o homem é surpreendido pelo elefante que segue de maneira constante em sua direção.