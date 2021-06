Mundo & Ciência

EUA devolverão principal base militar no Afeganistão em 20 dias

Vinte anos depois do início da intervenção no Afeganistão, em outubro de 2001, as tropas americanas estão em processo de retirada de seus últimos 2.500 soldados

Publicado 01/06/2021 10:18 | Atualizado há 5 horas