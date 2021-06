Presidente Joe Biden estabeleceu como data limite 11 de setembro de 2021 para a conclusão de retirada AFP

Por AFP

Publicado 01/06/2021 10:18 | Atualizado 01/06/2021 10:23

Cabul - As tropas americanas no Afeganistão devolverão sua principal base, Bagram, "até 20 de junho", afirmou à AFP uma fonte militar afegã.

"Esperamos que o processo de devolução demore 20 dias, mas pode ser um período mais longo ou mais curto", disse o funcionário afegão que pediu anonimato.

Publicidade

"O ministério da Defesa criou um comitê especial para supervisionar e comandar a transferência da base", completou.

"Posso confirmar que devolveremos a base aérea de Bagram, mas não tenho detalhes nem um calendário para para anunciar sobre o tema", declarou à AFP um porta-voz das forças americanas, que pediu para não ser identificado.

Publicidade

Vinte anos depois do início da intervenção no Afeganistão, em outubro de 2001, as tropas dos Estados Unidos estão em processo de retirada de seus últimos 2.500 soldados.

O presidente Joe Biden estabeleceu como data limite 11 de setembro de 2021 para a conclusão de retirada, mas operações estão aceleradas e podem terminar antes.

Publicidade

A base militar de Bagram, situada 50 km ao nordeste de Cabul, na província de Parwan, é a principal base operacional americano no Afeganistão.

O local foi construído pelos soviéticos quando ocuparam o país (1979-1989) e chegou a abrigar até 30.000 soldados e civis americanos e força da Otan no auge das operações, em 2011.

Publicidade

Bagram também foi utilizada como centro de detenção, com denúncias da imprensa e da Anistia Internacional, que citou "centros de tortura" no local.